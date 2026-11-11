Mustafa Sarıgül'ün etkin pişmanlıkla tahliye edilen oğlu yeniden ifadeye geldi

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Sarıgül ailesine yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda adli kontrol şartıyla tahliye edilen Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı