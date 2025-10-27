Muş'taki Cinayet Zanlısı Ceylanpınar'da Yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 2 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle Interpol ve Europol tarafından aranan zanlı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada kasten adam öldürme suçundan Interpol ve Europol tarafından aranan Seyfettin S. (57) isimli şahsın kaldığı adresi belirledi. Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahsın 2 yıl önce Muş'un Bulanık ilçesinde dünürü Efendi Doğru'yu öldürdükten sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA