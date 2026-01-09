Haberler

Muş'ta yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı

Muş'ta yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Korkut ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Ayrıca, ambulans ve bazı araçlar da kara saplandı. Ekipler, ulaşımda aksaklıkları gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, yoğun kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Malazgirt'ten Muş'a seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsü, Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü mevkiinde kayarak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde otobüste bulunan 20 yolcu ile sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Yolcular Muş Aktepe Karayolu Bakımevi'ne götürülürken, otobüs Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, Elçiler köyü yolunda bir hastayı almaya giden ambulans da yoğun kar nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ambulans bulunduğu yerden kurtarılarak hastaya ulaşıldı ve güvenli şekilde sevki sağlandı.

Kış şartlarının etkili olduğu bir diğer nokta ise Kulp kara yolu oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu güzergahta mahsur kalan 9 araç, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

İmamoğlu'nun kaderini en çok belirleyecek davada ara karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti