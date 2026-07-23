Muş'ta valize gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Muş'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, valize gizlenmiş 3 kilo 93 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, otobüsle kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 3 kilo 93 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 100 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı