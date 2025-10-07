Muş'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde 320 gram skunk uyuşturucu, 257 adet kalaşnikof mermisi ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, mühimmat ve silah ele geçirildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto ilçesine bağlı Karameşe köyünde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, S.Ö. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Alınan arama kararına istinaden Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda 320 gram skunk, 257 adet 7,62 milimetre çapında kalaşnikof mermisi, 5 adet kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 adet hücum yeleği ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa