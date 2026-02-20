Muş'ta 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerinin çalışmaları sonucu, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçede önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 19 Şubat 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hükümlü, 13 yıl 9 ay hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

