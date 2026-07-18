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Muş'ta 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'ta 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçundan 9 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 9 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip cezasının infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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