Otobüste uyuşturucu sevkiyatına Muş polisi engel oldu: 2 tutuklama

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası otobüste yakalanan 2 İran uyruklu şahsın vücutlarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve analiz çalışmaları kapsamında, şehirler arası otobüslerle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı değerlendirildi. Bu değerlendirme üzerine durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde bulunan 2 İran uyruklu şahıs üzerinde yapılan kontrollerde şüpheli durum tespit edildi. Şahısların iç beden muayeneleri sonucunda, vücutlarının doğal boşluklarında ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Tıbbi müdahale sonucu; F.V. isimli kadın şahıstan 3 parça halinde toplam 397,78 gram metamfetamin, S.İ. isimli erkek şahıstan ise 24 adet sentetik hap ile 3 parça halinde toplam 167,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ