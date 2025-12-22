Haberler

Otobüste uyuşturucu sevkiyatına Muş polisi engel oldu: 2 tutuklama

Otobüste uyuşturucu sevkiyatına Muş polisi engel oldu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüste yaptıkları denetimlerde İran uyruklu iki şahsın vücutlarında uyuşturucu madde buldu. Yapılan kontrollerde toplam 565,46 gram metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası otobüste yakalanan 2 İran uyruklu şahsın vücutlarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve analiz çalışmaları kapsamında, şehirler arası otobüslerle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı değerlendirildi. Bu değerlendirme üzerine durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde bulunan 2 İran uyruklu şahıs üzerinde yapılan kontrollerde şüpheli durum tespit edildi. Şahısların iç beden muayeneleri sonucunda, vücutlarının doğal boşluklarında ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Tıbbi müdahale sonucu; F.V. isimli kadın şahıstan 3 parça halinde toplam 397,78 gram metamfetamin, S.İ. isimli erkek şahıstan ise 24 adet sentetik hap ile 3 parça halinde toplam 167,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title