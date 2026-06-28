Muş'ta zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Muş'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda ciddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı