Muş'ta Tren Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

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Muş'ta, bölgesel posta treninin bir otomobille çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, güzergah üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

Muş'ta tren otomobile çarptı: 1 yaralı

MUŞ - Muş'ta, bölgesel posta treniyle bir otomobilin hemzemin geçitte çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ-Muş seferini yapan bölgesel posta treni, hemzemin geçitten geçmekte olan Behçet Ardil idaresindeki 35 EAE 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilden atlamayı başaran sürücü Ardil yaralandı. Kazanın ardından olay yerine hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ardil'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada büyük hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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