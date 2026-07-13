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Muş'ta traktör takla attı: 2 yaralı

Muş'ta traktör takla attı: 2 yaralı
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Muş'un Bulanık ilçesinde kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu baba ve oğlu yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kırkgöze köyü yayla yolunda meydana geldi. C.G. (40) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ön tekerleklerinin yerinden çıkmasının ardından durabilen traktörde bulunan sürücü C.G. ile babası A.G. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba-oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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