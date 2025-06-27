Muş'ta Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Muş'ta Traktör Devrildi: 1 Yaralı
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Muş'un Karaağaçlı beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Rasim Yalçın yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi, Yalçın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'un Karaağaçlı beldesine sabah saatlerinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, beldeye bağlı Çubuklu mezrasında meydana geldi. Mezradan Karaağaçlı beldesine inmeye çalışan Rasim Yalçın idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada traktör sürücüsü Rasim Yalçın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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