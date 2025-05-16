Muş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat çevre yolu üzerindeki milli park civarında meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 65 EC 250 plakalı kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazası 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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