Muş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil İstasyon Caddesi üzerinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
