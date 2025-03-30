Muş'ta Trafik Kazası: 1'i Çocuk 5 Yaralı
Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Muş'un Varto ilçesine iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Varto karayolu üzerinde bulunan Çaylar mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve araçların plakaları öğrenilemeyen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa