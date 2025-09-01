Muş'ta Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı

Muş'ta Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı
Muş'un Hasköy ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonetin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Eşmepınar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 25 EA 213 plakalı hafif ticari araç ile 12 EA 376 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
