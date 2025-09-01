Muş'ta Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı

Muş'un Hasköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Eşmepınar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 25 EA 213 plakalı hafif ticari araç ile 12 EA 376 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ