Muş'ta Tarım Araçlarına Yönelik Trafik Denetimleri

Muş'ta Tarım Araçlarına Yönelik Trafik Denetimleri
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Muş İl Jandarma Komutanlığı, yaz mevsiminde artan tarım araçlarına yönelik denetimlerde sürücülere reflektör ve ROPS demiri kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, yaz mevsiminde trafikte artan tarım araçlarına yönelik denetim yaptı. Sürücüler reflektör ve ROPS demiri konusunda uyarıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte trafikte yoğunluğu artan traktör ve biçerdöverlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde yapılan uygulamalarda, özellikle gece seyir güvenliği için traktör ve römorklarda bulunması zorunlu olan üçgen reflektör ve devrilmelere karşı koruma sağlayan ROPS (Rollover Protection Structure) demiri konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, traktör römorklarının arka kısmına üçgen reflektör takılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, tarım araçlarının karayollarında güvenli kullanımına ilişkin uyarılar yaptı. Denetimlerin hasat sezonu boyunca devam edeceği belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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