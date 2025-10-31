Muş'ta Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Roma ve Urartu Dönemine Ait Eşya Ele Geçirildi

Muş'ta Roma ve Urartu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda N.T. isimli şahsın ikametinde tarihi eser bulunduğu yönünde bilgi elde edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan operasyonda, Roma dönemine ait 25 sikke ile Urartu dönemine ait heykel, mızrak ucu, kupa ve kase gibi 18 obje bulundu. Ayrıca ikamette iki adet alan tarama çubuğu da ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi nitelikteki sikke ve objeler, Muş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli N.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ