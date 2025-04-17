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Muş'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Parça Obje Ele Geçirildi

Muş'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Parça Obje Ele Geçirildi
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Muş'un Şenoba köyünde yapılan operasyonda, Demir Çağı dönemine ait 42 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler suç üstü yakalanarak, gerekli incelemeler yapılmak üzere Muş Müze Müdürlüğüne teslim edilen objelerle birlikte serbest bırakıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Şenoba köyünde tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Demir Çağı dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 parça obje ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şenoba köyü mülki sınırları içinde KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce F.M. (34) isimli şahsın elinde tarihi eser olduğuna dair elde edilen istihbari bilgiler neticesinde CMK'nın 160 ve 161'nci maddeleri çerçevesinde Muş Cumhuriyet Savcısından alınan görevlendirme kararı gereği şüpheli şahısla irtibat kurularak 11 Nisan 2025 günü D-955 karayolu (Muş-Bingöl karayolu) üzerinde buluşma sağlanarak, F.M. ve C.S. (31) isimli şahıslar 42 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 bin yıl öncesi Demir Çağı Dönemi'ne ait heykel ve diğer objeler ile birlikte suçüstü yakalanmıştır" denildi.

Heykeller ve diğer objeler, gerekli incelemeler için Muş Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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