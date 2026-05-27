Muş'ta 8 gündür aranan Gülsima Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı

Muş'un Cevizlidere köyünde 20 Mayıs'ta tahta köprüden çaya düşerek akıntıya kapılan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız'ın cansız bedeni, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

Muş'un Cevizlidere köyünde 20 Mayıs'ta tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek akıntıya kapılan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız'ın cansız bedeni, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından Balcılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında bulundu. Yıldız'ın cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı halde bulundu. AFAD, Muş İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürdüğü arama çalışmalarına toplam 150 personel katılırken, çalışmalara havadan 1 insansız hava aracı ile 6 dron da destek verdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
