Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri

Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de istifa sesleri
Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Muş'ta Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden Kadın Kıyafeti Çıktı

Muş'ta Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden Kadın Kıyafeti Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta İstasyon Caddesi'nde bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Patlattıktan sonra çantadan kadın kıyafeti çıktı. Olay sonrası cadde trafiğe açıldı.

Muş'ta İstasyon Caddesi Eski Acil Yolu Kavşağı'na bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İstasyon Caddesi üzerindeki Eski Acil Yolu Kavşağı'na bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri İstasyon Caddesini tek taraflı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünyeyi çantaya yerleştirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinden kadın kıyafeti çıktı. Ekipler tarafından toplanan çanta incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrol altına alınması ile cadde tekrar trafiğe açıldı. - MUŞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.