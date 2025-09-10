Muş'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Gözaltı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre kavga, Bulanık'a bağlı Abdalbeyazıt köyünde yaşayan K. ve A. aileleri arasında yıllar önce başlayan husumetten kaynaklandı. İddiaya göre, K. ailesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletilen kum ocağı, A. ailesine devredildi. Ancak kısa süre sonra ruhsatı iptal edilen ocak nedeniyle iki aile arasında "Sıkıntılı yeri bize devrettiniz" tartışması çıktı.

Yaklaşık üç yıldır tehditler ve kavgalarla süren husumet, dün yaşanan olayla silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Burhan K.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması sonucunda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Güvenlik güçlerinin yoğun çalışmasıyla, kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alınırken, olayda hayatını kaybedenler ise sabaha karşı toprağa verildi.

Olayın ardından ilçede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Soruşturma sürüyor. - MUŞ