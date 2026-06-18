Muş'ta silah operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta aranan şahısların yakalanması ve ruhsatsız silah bulundurulmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bulanık ilçesinde 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan şüpheli 2 şahsın ikametlerinde adli arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 231 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile 14 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı