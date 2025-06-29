Muş'ta Salıncağa Sıkışan Çocuk İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Muş'ta Millet Bahçesi'nde yaşına uygun olmayan bir salıncağa binen çocuk sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, salıncağı keserek çocuğu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
Muş'ta Millet Bahçesi'nde yaşına uygun olmayan salıncağa binince sıkışan çocuk, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Muş'ta Millet Bahçesi'nde yaşına uygun olmayan bir salıncağa binen küçük çocuk, salıncakta sıkışarak çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu zarar görmeden kurtarabilmek için salıncağı keserek müdahale etti. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa