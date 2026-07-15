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Muş'ta piknik yolunda facia: 1 ölü, 23 yaralı

Muş'ta piknik yolunda facia: 1 ölü, 23 yaralı
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Muş'un Bulanık ilçesinde pikniğe giden Özcan ailesini taşıyan traktör römorkunun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan traktörün arkasındaki römorkun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bulanık-Varto kara yolu Gelin Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Bulanık ilçesine bağlı Meşeiçi köyünün Ürünlü mezrasında yaşayan Özcan ailesi, piknik yapmak için traktör römorkuna binerek, Gelin Çeşmesi mevkiine hareket etti. İddiaya göre traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle römorktan ayrıldı. Yol kenarındaki uçuruma savrulan römorkta bulunan çok sayıda kişi, çevreye savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan Durhat Özcan (5), Avşin Özcan (3), Demet Özcan (29), Esra Özcan (27), Nazan Özcan (19), İslam Özcan (9), Zilan Özcan (8), Arin Özcan (1), Gönül Özcan (8), Miraç Özcan (6), Miran Özcan (7), Azra Özcan (8), Asya Özcan (4), Bahar Özcan (30), Devrim Özcan (11), Adar Özcan (7), Belinda Yaşar (23), Vetha İnan (59), Ayfer Yulcu (31), Birhat Özcan, Umut Özcan, Ronya Özcan ve Ezel Özcan tedavi altına alınırken, İlknur Özcan (35) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Özcan ailesinin yakınları Bulanık Devlet Hastanesi'ne akın etti. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da hastaneye gelerek, yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Koşansu, aile bireylerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde römorkun traktörden ayrılma nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın sebebinin edeninin yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netlik kazanacağını belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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