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Muş'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Muş'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Muş'ta park halinde bulunan bir Hyundai marka otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev alarak yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobilde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde park halinde bulunan 10 PE 459 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Olayı fark eden otomobil sahibi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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