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Muş'ta Özçekim Yaparken Dereye Düşen Genç Kadın Yaralandı

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Muş'un Merkez Karşıyaka Mahallesi'nde özçekim yapmak isterken dengesini kaybeden genç kadın, düştüğü derede yaralandı. Olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kadın Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Muş'ta iddiaya göre özçekim (Selfie) yapmak isterken dengesini kaybeden genç kadın, düştüğü derede yaralandı.

Merkez Karşıyaka Mahallesi Lale Vadisi'nde meydana gelen olayda, dere kenarında cep telefonuyla özçekim yapmak istediği öne sürülen Z.A., dengesini kaybederek derenin içine düştü.

Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, dereye inerek Z.A.'yı yaklaşık yarım saatlik çalışma ile çıkardı. Genç kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Z.A.'nın tedavisi devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muş Devlet Hastanesi İtfaiye AFAD Muş Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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