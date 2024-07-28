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Muş'ta Otomobil Takla Attı: 7 Kişi Yaralandı

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Muş-Bitlis Karayolu Karaağaçlı beldesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Muş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muş- Bitlis Karayolu Karaağaçlı beldesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan yem fabrikasının istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaağaçlı Bitlis Muş Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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