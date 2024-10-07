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Muş'ta Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

Muş'ta Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı
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Muş'un Hürriyet Mahallesi'nde bir otomobilin çarptığı motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta bir otomobilin çarptığı motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 49 AAT 851 plakalı otomobil, önündeki 34 GMD 780 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, park halindeki 49 DA 525 plakalı kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hürriyet Mahallesi Yerel Haberler Motosiklet Otomobil Güvenlik 3-sayfa Yaşam Kaza

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