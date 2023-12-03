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Muş'ta Mantar Zehirlenmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Muş'un Sungu beldesinde yaşayan Güldane Salgın, yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Salgın hayatını kaybetti.

Muş'un Sungu beldesinde yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen Güldane Salgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sungu beldesinde yaşayan 4 çocuk annesi Güldane Salgın, ovada topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Salgın, yapılan müdahalenin ardından Malatya'ya sevk edildi. Malatya'da tedavi altına alınan ve zehirlenmeden dolayı karaciğer yetmezliği şikayeti ortaya çıkan Salgın, yapılan karaciğer naklinin ardından yoğun bakıma alındı. Burada 10 gün tedavi gören Salgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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