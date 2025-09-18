Muş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Hurda Dükkanına Daldı: 2 Yaralı

MUŞ (İHA) – Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin hurda dükkanına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Mu-Bitlis karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan hurda dükkanına girdi. Yan yatarak duran araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ