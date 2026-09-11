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Muş’ta kayıp genci arama çalışmaları 12’nci gününde sürüyor

Muş’ta kayıp genci arama çalışmaları 12’nci gününde sürüyor
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Muş’un Hasköy ilçesinde 30 yaşındaki Suat Balkaya’dan 31 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde 30 yaşındaki Suat Balkaya'dan 31 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Balkaya'nın bulunması için ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan Suat Balkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu 2 gün sonra jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD ekiplerinin de dahil olmasıyla Büvetli köyü meydanında kriz merkezi oluşturuldu. Toplam 46 personel ve 14 araçla sürdürülen arama çalışmalarında köy çevresi, metruk binalar, su depoları ve Çaksor Deresi kontrol ediliyor. Ekipler karadan arama çalışmalarını sürdürürken, dronlarla da bölgenin havadan taramasını gerçekleştiriyor. Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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