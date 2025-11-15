Muş'ta Kayıp 15 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
Muş'ta 13 Kasım'da evden ayrılan 15 yaşındaki Edanur Çakır'dan hala haber alınamıyor. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu ve polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'ta 13 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğunun bulunması arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında evinden çıkan Edanur Çakır'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarının eve dönmemesi üzerine aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Edanur'un hayatından endişe duyduklarını belirterek bir an önce bulunmasını istedi. Polis ekiplerinin Edanur Çakır'ın bulunması için çalışmaları devam ediyor. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa