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Muş'ta hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Muş'un Korkut ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Kasten Öldürme' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'un Korkut ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kasten Öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Korkut ilçesinde hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 16 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının infazı amacıyla Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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