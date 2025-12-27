Haberler

Hasköy-Mutki karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hasköy-Mutki karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Hasköy-Mutki kara yolunun bir bölümünü taşıt trafiğine kapattı. Yolda kalan sürücülere ekipler müdahale ederek yardımcı oldu.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy- Mutki kara yolunun bir bölümü taşıt trafiğine kapatılırken, yolda kalan sürücülere ekipler müdahale etti.

Muş'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda tedbir amaçlı kapanma kararı alındı. 49-30 KK nolu Hasköy-Mutki kara yolunun 0+000 ile 9+000 kilometreleri arası, kar ve tipi nedeniyle saat 13.35 itibarıyla taşıt trafiğine kapatıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına Karayolları ekipleri yetişerek araçların güvenli bölgelere çekilmesini sağladı. Ekiplerin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Yol açma çalışmasına katılan İş Makinesi Operatörü İdris Karakan, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarırken, alternatif güzergahların kullanılması çağrısında bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
Hakeme küfür eden Marcao'ya tarihi ceza

Hakeme küfür eden eski Galatasaraylı'ya tarihi ceza