Hasköy-Mutki karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy- Mutki kara yolunun bir bölümü taşıt trafiğine kapatılırken, yolda kalan sürücülere ekipler müdahale etti.

Muş'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda tedbir amaçlı kapanma kararı alındı. 49-30 KK nolu Hasköy-Mutki kara yolunun 0+000 ile 9+000 kilometreleri arası, kar ve tipi nedeniyle saat 13.35 itibarıyla taşıt trafiğine kapatıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına Karayolları ekipleri yetişerek araçların güvenli bölgelere çekilmesini sağladı. Ekiplerin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Yol açma çalışmasına katılan İş Makinesi Operatörü İdris Karakan, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarırken, alternatif güzergahların kullanılması çağrısında bulundu. - MUŞ