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Muş'ta kar nedeniyle yan yatan araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu

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Muş'ta kar nedeniyle yan yatan araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu
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Muş'un Hasköy ilçesi ile Mutki arasındaki güvenlik yolunda yoğun kar nedeniyle kontrolden çıkan araç yan yattı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu; ekipler ve vatandaşların yardımıyla çıkarılan kişiler başka araçlarla evlerine gitti.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Mutki arasındaki güvenlik yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada bir araç yan yattı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hasköy-Mutki güvenlik yolu Kaymakam Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sürücü, aracı dağ tarafına doğru yönlendirdi. Bu sırada araç yan yatarak durabildi.

Kaza sırasında bölgede kar temizleme çalışması yapan karayolları ekipleri ile yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşlar, kazayı fark ederek yardıma koştu. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçta bulunan 3 kişi bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçtan çıkarılan 3 kişinin yoldan geçen başka araçlara binerek evlerine gittikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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