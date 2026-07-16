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Muş'ta kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Muş'ta kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
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Muş'un Bozbulut köyünde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Muş'un Bozbulut köyünde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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