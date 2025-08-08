Muş'ta Kamyonet ile SUV Çarpıştı: 5 Yaralı

Muş'ta Kamyonet ile SUV Çarpıştı: 5 Yaralı
Muş Havalimanı Kavşağı'nda kamyonet ile SUV aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

MUŞ (İHA) – Muş'ta kamyonet ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Muş Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi yönünden gelen bir kamyonet ile tali yoldan çıkan SUV tipi araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
