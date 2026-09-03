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Muş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 98 Telefon ve 20 Kilo Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Muş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 98 Telefon ve 20 Kilo Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Muş’ta bir araçta yapılan aramada 98 adet cep telefonu, 11 adet tablet ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Muş'ta bir araçta yapılan aramada 98 adet cep telefonu, 11 adet tablet ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada 98 adet cep telefonu, 11 adet tablet ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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