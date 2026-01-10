Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Malazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yasa dışı silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ö.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 267 adet 7.62 mm fişek, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 1 adet Browning marka 9 mm tabanca, 268 adet 9 mm fişek, 2 adet Asena marka av tüfeği ve 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi. C.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet Sigsauer marka 7.65 mm tabanca, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 6 adet 7.65 mm fişek ve 36 adet 9 mm fişek bulundu. A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 6 adet bilezik, 14 adet obje, 1 adet yüzük ile 63 adet 9 mm fişek ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. - MUŞ