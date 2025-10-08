Muş'ta Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'ta jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda, tezek yığınının altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, merkezde ikamet eden S.A. isimli şahsın evinin bahçesindeki tezek yığınının altına silah gömdüğü bilgisi alındı. Alınan arama kararının ardından şüphelinin evinde, eklentilerinde ve aracında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JÖH timleri ve köpek unsurlarının katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 310 adet 7.62x39 mm fişek, 42 adet 12 kalibre av fişeği ve 29 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ