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Muş'ta jandarma eylülde 39 bin 839 trafik denetimi yapıp 272 aracı trafikten men etti

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Muş'ta jandarma eylülde 39 bin 839 trafik denetimi yapıp 272 aracı trafikten men etti
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Muş Valiliği, 1-30 Eylül 2026'da jandarma ekiplerince 39 bin 839 trafik denetimi yapıldığını ve 6 milyon 673 bin 135 lira ceza uygulandığını bildirdi. Denetimlerde 272 araç trafikten men edildi, 47 eğitimde 2 bin 580 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Muş'ta jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 39 bin 839 araç ve sürücü kontrol edilirken, 6 milyon 673 bin 135 lira trafik cezası uygulandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında trafik denetimleri ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, çalışmalar kapsamında 39 bin 839 trafik denetimi gerçekleştirildiği, bin 3 trafik cezası uygulandığı ve toplam 6 milyon 673 bin 135 lira ceza tutarı belirlendiği belirtildi. Denetimlerde 272 aracın trafikten men edildiği kaydedilen açıklamada, düzenlenen 47 eğitim faaliyetinde ise toplam 2 bin 580 vatandaşa trafik güvenliği konusunda eğitim verildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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