Muş'ta apartman dairesinde korku dolu anlar

Muş'ta apartman dairesinde korku dolu anlar
Muş'ta bir apartman dairesinde yaşayan bir şahıs, uzun süre haber alınamayınca arkadaşları tarafından 112 Acil Servis'e ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi ve intihar teşebbüsünde bulunan şahsı kurtararak hastaneye kaldırdı.

Muş'ta bir apartman dairesinde yaşayan şahıstan haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Kendine zarar vermeye teşebbüs eden şahıs, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta bir apartman dairesinde yaşayan bir şahıstan uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumdan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daire kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Evde bulunan şahsın kendine zarar vermeye teşebbüs ettiği belirlendi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılan şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından sedye ile ambulansa alınan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

