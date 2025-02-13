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Muş'ta Hemzemin Geçitte Tren Kazası: Bir Yaralı

Muş'ta Hemzemin Geçitte Tren Kazası: Bir Yaralı
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Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muş'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tatvan-Elazığ seferini yapan yük treni, merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Mazlum Kandemir'in kullandığı 06 AEL 613 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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