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Muş'ta hemzemin geçitte otomobil ile yük treni çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı

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Muş'ta hemzemin geçitte otomobil ile yük treni çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı
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Muş'ta Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapan yük treni ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muş'ta hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ-Tatvan seferini yapan 53050 sefer sayılı yük treni ile 54 BM 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.B., R.K. ve M.C.S. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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