Varto'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Varto ilçesinde 28 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü şahıs, kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasının infazı amacıyla Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ