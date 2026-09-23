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Muş'ta hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Muş'ta, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta, "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez ilçede hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 22 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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