Muş'ta Hafriyat Kamyonu Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Muş'un Korkut ilçesinde hafriyat kamyonu şarampole yuvarlanması soncu sürücü yaralandı.

Muş'un Korkut ilçesi Kapılı köyü civarında meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan şoför, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ