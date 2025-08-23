Muş'ta Hafriyat Kamyonu Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Muş'ta Hafriyat Kamyonu Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen kazada bir hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muş'un Korkut ilçesinde hafriyat kamyonu şarampole yuvarlanması soncu sürücü yaralandı.

Muş'un Korkut ilçesi Kapılı köyü civarında meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan şoför, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
