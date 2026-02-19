Haberler

Muş'ta 3 milyon TL değerinde gümrük kaçağı saat ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticaretine yönelik yaptıkları operasyonda yaklaşık 3 milyon TL değerinde 50 adet kol saati ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gümrük kaçağı ürün satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 50 adet kol saati ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından gümrük kaçağı ürün ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Muş'ta gümrük kaçağı ürün bulundurduğu ve sattığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa yönelik adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 50 adet çeşitli markalarda kol saati ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan adli işlemler kapsamında 1 şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUŞ

