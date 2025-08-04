Muş'ta Gölete Düşen Çocuk, Vatandaşların Müdahalesiyle Kurtarıldı

Muş'ta Gölete Düşen Çocuk, Vatandaşların Müdahalesiyle Kurtarıldı
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Muş'ta Göletli Park'ta ailesiyle oyun oynarken suya düşen küçük çocuk, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde boğulmaktan kurtarıldı. Olay sonrası panik yaşanırken, sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muş'ta Göletli Park'ta ailesiyle birlikte vakit geçirdiği sırada dengesini kaybederek suya düşen küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde kentin en çok ziyaret edilen mesire alanlarından biri olan Göletli Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte parka gelen küçük bir çocuk, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek gölete düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek suya girip çocuğu sudan çıkardı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde kurtarılırken, olay nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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